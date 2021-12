Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 38-Jährigen am Bahnhof angegriffen

Ludwigsburg (ots)

Vor dem Bahnhof in Bietigheim ist ein 26-Jähriger am Samstag gegen 11:55 Uhr aus noch ungeklärte Gründen auf einen 38-Jährigen losgegangen, der sich dort mit zwei weiteren Personen unterhalten hatte. Dabei soll er auch versucht haben, den 38-Jährigen mit einer aufgerissenen Getränkedose zu verletzen. Nachdem Unbeteiligte dazwischen gegangen waren, flüchtete der 26-Jährige noch vor Eintreffen der Polizei mit einem roten Mountainbike, das Polizisten später beim Kaufland auffanden und sicherstellten. Die Ermittlungen dauern an.

