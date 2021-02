Polizei Mettmann

POL-ME: Trauriges Ergebnis gezielter Geschwindigkeitsmessungen - Heiligenhaus - 2102017

Mettmann (ots)

Bereits am Montag, dem 01.02.2021, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.30 Uhr, führten Einsatzkräfte vom Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann gezielte Geschwindigkeitskontrollen auf der innerörtlichen Pinner Straße (B 227) in Heiligenhaus durch. Zum Einsatz kam dabei mit dem ESO 8.0 neueste Überwachungstechnik der Kreispolizei.

Das Ergebnis der mehrstündigen Kontrollmaßnahme ergab insgesamt ein trauriges Ergebnis. Denn bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 Km/h wurden in dieser Kontrollzeit insgesamt 70 Fahrzeuge beweiskräftig gemessen und fotografiert, die nach Abzug vorgeschriebener Toleranzwerte dennoch deutlich zu schnell unterwegs waren.

Unrühmliche Spitzenreiter waren der Fahrer eines PKW Nissan und die Fahrerin eines PKW VW, beide mit Mettmanner Kennzeichen. Beide überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit - nach Abzug vorgeschriebener Toleranzwerte - vorwerfbar um 41 Km/h. Wegen dieser "Tiefflüge" mit 91 Km/h werden beide in den nächsten Tagen Post von der Polizei bekommen. Nach aktuellem Bußgeldkatalog müssen sie dann jeweils mit einem Bußgeld in Höhe von 200,- Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell