Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim (AS Pleidelsheim/Landesstraße 1125): Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von 14.000 Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich Samstagnacht gegen 23:30 Uhr auf der Landesstraße 1125 in Pleidelsheim ereignete. Beide Unfallbeteiligten befuhren die BAB 81 aus Fahrtrichtung Stuttgart und verließen diese an der Ausfahrt Pleidelsheim. An der Einmündung zur L 1125 ordnete sich ein 41-jähriger Toyotalenker auf dem linken und der 41-jährige Lenker eines Mercedes-Benz auf dem sich rechts daneben befindlichen Fahrstreifen ein. Beide Fahrstreifen sind dem linksabbiegenden Verkehr gewidmet. Im Einmündungsbereich zur Landesstraße kam es dann zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Die Unfallbeteiligten machten widersprüchliche Angaben, weshalb Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, gebeten werden, sich bei dem Polizeirevier Marbach unter der Telefonnummer 07144 900 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell