Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Brand einer Sauna in der Mineraltherme in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 12 Uhr wurde der Feuerwehr Böblingen eine brennende Sauna in der Mineraltherme in Böblingen gemeldet. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Brandobjekt um die Erdsauna im Außenbereich der Mineraltherme. Aus bislang noch unbekannter Ursache war ein Teil eines hölzernen Saunasitzes in Brand geraten. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hatten sich keine Gäste in der Erdsauna befunden. Eine 52-jährige Mitarbeiterin, welche versucht hatte das Feuer zu löschen, zog sich durch die Rauchgasinhalation eine leichte Verletzung zu, konnte jedoch nach einer ambulanten medizinischen Behandlung wieder entlassen werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40 000 Euro. Eine Evakuierung der Therme war nicht notwendig. Die Feuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls waren ein Notarzt, zwei Rettungswagen sowie das Polizeirevier Böblingen mit 6 Streifen im Einsatz. Die Ermittlungen der Brandursache dauern noch an.

