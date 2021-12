Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Rollerfahrer stürzt aufgrund nasser Fahrbahn

Ludwigsburg (ots)

Eine verletzte Person, ein beschädigter Roller und ein Gesamtschaden von 1.500 Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagvormittag gegen um 11:35 Uhr in Renningen ereignete. Ein 61-jähriger Rollerfahrer befuhr die Industriestraße in Fahrtrichtung K 1060 in Renningen. Beim Versuch, in diese nach links einzubiegen, kam der Rollerfahrer aufgrund der nassen Fahrbahn zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Rollerfahrer wurde durch die anwesenden Rettungskräfte erstversorgt. Der Roller war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit.

