Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Ludwigsburg (ots)

Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster im Hinterhof ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Samstag in die Filiale eines Bekleidungsgeschäfts in der Stuttgarter Straße / Ecke Schöllerstraße in Bietigheim eingestiegen und hat dort in einem Personalraum verschiedene Schränke durchwühlt. Ob ihm dabei Diebesgut in die Hände gefallen ist, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell