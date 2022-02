Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlaube - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Ronneburg: Unbekannte brachen in der Zeit vom 06.02.2022 - 07.02.2022 gewaltsam in einen Garten Am Sperlingszaun ein. Dabei verursachen die Täter nicht nur Sachschaden, sondern stahlen ebenso mehrere dort gelagerte Werkzeuge. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

