POL-LDK: Unter Drogeneinfluss gefahren ++ Tourenrad gestohlen

Dillenburg- Unter Drogeneinfluss gefahren

Am Mittwochabend (02.06.2021) kontrollierten Dillenburger Polizisten einen 21-Jährigen. Um 19:15 Uhr hielten sie den BMW-Fahrer in der Herwigstraße an. Den Ordnungshütern ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum bei dem Dillenburger. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Konsum von THC. Im Handschuhfach des schwarzen 3-er BMW fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Für den jungen Mann folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Betäubungsmittelbesitz und Fahren unter Drogeneinfluss zu.

Dillenburg-Eibach: Tourenrad gestohlen

Bereits am 23.05.2021 stahlen Unbekannte ein 1.500 Euro teures Herrenrad. Das Tourenrad stand an der Grillhütte "Am Ölsberg" unterhalb des Grillplatzes. Zwischen 20:00 Uhr und 23:59 Uhr griffen sich die dreisten Diebe das dunkelviolette Custom Bike des Herstellers Berthoud. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

