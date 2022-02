Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Drei Pkw aufgebrochen - Kennzeichen "FD-MJ 2101" gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Drei Pkw aufgebrochen

Ludwigsau. In der Nacht zu Dienstag (22.02.) brachen unbekannte Täter drei Fahrzeuge auf, indem sie die Scheiben der Fahrertüren mit einem unbekannten Gegenstand einschlugen. Betroffen waren in Friedlos ein blauer Renault Twingo im Stadtweg sowie ein weißer Mercedes Benz GLK 220 in der Schulstraße. Auch die Scheibe eines in der Sudetenstraße in Reilos geparkten grauen Toyota Lexus wurde eingeschlagen. Die Täter flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld und hinterließen einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 350 Euro. Personen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichen "FD-MJ 2101" gestohlen

Bad Hersfeld. Durch unbekannte Täter wurde am Dienstag (22.02.), zwischen 14 und 21.30 Uhr, das vordere Kennzeichen "FD-MJ 2101" von einem roten Toyota Aygo, der auf einem Parkplatz in der Antoniengasse geparkt war, entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell