POL-OH: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Burghaun (ots)

Am Dienstag, dem 22.02.2022, gg. 18:30 Uhr, ereignete sich auf der B 84 ein Verkehrsunfall, bei dem eine PKW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem VW Polo die K 141 aus Hünhan kommend und wollte auf die B 84 in Ri. Rasdorf abbiegen. Beim Abbiegen nahm er einer 54-jährigen PKW-Fahrerin aus Burghaun die Vorfahrt, die mit ihrem PKW Hyundai in Ri. Hünhan abbiegen wollte. Die PKW-Fahrerin wurde ambulant in der Helios-Klinik behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8000.- EUR

Polizeistation Hünfeld, PHK Will

