Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Person

Hünfeld. Am Dienstag (22.02.) ereignete sich gegen 14 Uhr auf der B 27, zwischen der Abfahrt Hünfeld-Nord und der Ortslage Burghaun, ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Eiterfeld erkannte zu spät, dass ein vor ihm fahrender 54-Jähriger aus Burghaun, kurz vor dem Ortsanfang Burghaun, seine Geschwindigkeit reduzierte und abbremste. Er fuhr mit seinem Fiat frontal auf das Heck des Mercedes auf. Dabei wurden der 75-Jährige und seine 69-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Polizeistation Hünfeld

Nach Zusammenstoß geflüchtet

Bad Hersfeld. Am Dienstag (22.02.), gegen 11.10 Uhr, befuhr eine 62-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem Mercedes C180 die Dippelstraße aus Richtung Bahnhofstraße in Richtung Meisebacher Straße. Zur selben Zeit fuhr eine 45-jährige Frau, ebenfalls aus Bad Hersfeld, mit einem Skoda Fabia aus einer Hofeinfahrt der Dippelstraße in den fließenden Verkehr ein. Beim Einbiegen nach links kam es zum Zusammenstoß mit dem vor ihr kreuzenden Mercedes der 62-jährigen Hersfelderin. Anschließend entfernte sich die 45-jährige Frau mit dem Skoda unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Durch aufmerksame Zeugen konnte die Unfallflüchtige ermittelt werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 mit der Polizeistation Bad Hersfeld oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Bad Hersfeld

