Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto aufgebrochen

Fulda (ots)

Fulda. Unbekannte brachen am Mittwoch (23.02.), zwischen 10 Uhr und 13 Uhr, am Heinrich-von-Bibra-Platz einen schwarzen 5er BMW auf. Die Täter stahlen Bargeld und persönliche Gegenstände im Gesamtwert von circa 700 Euro und verursachten 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell