Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Eiterfeld. Am Mittwoch (23.02.) ereignete sich zwischen Leibolz und Malges ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Gegen 22 Uhr fuhr ein roter Seat von Leibolz kommend Richtung Malges und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutschte die Böschung hinunter auf eine Wiese und wurde dabei beschädigt. Er hinterließ Motoröl auf der Wiese. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der beschädigte Pkw nach Leibolz abgeschleppt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hünfeld

HEF

83-Jährige angefahren

Philippsthal. Am Mittwoch (23.02.), gegen 08.40 Uhr, parkte eine 57-jährige Frau aus Friedewald ihren Dacia Sandero rückwärts aus dem Parkplatz einer Bäckerei in der Straße "Am Zollhaus" aus. Dabei übersah sie eine auf dem Bürgersteig stehende 83-jährige Frau aus Philippsthal. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Ford Mondeo übersehen

Friedewald. Am Mittwoch (23.02.), gegen 11.20 Uhr, wollte eine 74-jährige Frau aus Philippsthal mit einem VW Golf aus Richtung Friedewald auf die Bundesstraße 62 in Richtung Philippsthal auffahren. Hierbei übersah sie eine vorfahrtberechtigte 69-jährige Frau aus Schenklengsfeld mit einem Ford Mondeo, die aus Richtung Bad Hersfeld kam. Die 74-jährige Frau fuhr mit ihrem Golf frontal in die Fahrerseite des Ford Mondeo. Es entstand Schaden in Höhe von circa 6.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Aufprall niemand.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell