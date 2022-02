Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

1. Landkreis Fulda

Alleinunfall - 19-jähriger verliert Kontrolle über Fahrzeug Künzell. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer aus Eichenzell wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (24.02) verletzt. Der 19-jährige befuhr gegen 18 Uhr die L 3377 aus Richtung Dietershausen kommend in Fahrtrichtung Dirlos. In Höhe des Ortsteils Dassen verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen nicht zugelassenen roten BMW, geriet ins Schleudern und kam im rechten Straßengraben zum Stehen. Zur Rettung der Person mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Dach aufschneiden. Der 19-jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die L 3377 war für ca. eine Stunde gesperrt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Schadenshöhen beläuft sich insgesamt auf ca. 10.000 Euro. Gefertigt: Polizeistation Fulda

2. Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (24.02.), gegen 07.30 Uhr, befuhr eine 45-jährige Frau mit einem weißen Audi A4 die Frankfurter Straße in Richtung Fulda. An der Kreuzung "Bundesstraße 27 / Bundesstraße 62" beabsichtigte die Frau nach links auf die Bundesstraße 62 in Richtung Heringen / Philippsthal abzubiegen. Hierzu ordnete sie sich auf dem Rechten der zwei Linksabbiegerspuren ein. Im Rückspiegel konnte die Frau beobachten, wie ein dunkler Kleinwagen von der rechten Geradeausspur der Bundesstraße 27 in Richtung Fulda mit hoher Geschwindigkeit ganz nach links zog. Der Kleinwagen querte dabei drei Fahrspuren. Beim Queren der dritten Fahrspur kollidierte der dunkle Kleinwagen mit dem weißen Audi der 45-jährigen Fahrzeugführerin. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die 45-jährige Geschädigte versuchte durch Hupen auf die Kollision aufmerksam zu machen, jedoch entfernte sich der dunkle Kleinwagen unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht Bad Hersfeld - Eine 28-jährige Frau parkte einen schwarzen BMW X1 am Dienstag (22.02.), gegen 12 Uhr, in einer Parkbucht im Vlämenweg in Höhe der Hausnummer 12a. Als sie am Donnerstag (24.02) gegen 15.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass der BMW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde und sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (23.02.), gegen 15.20 Uhr, befuhren ein 27-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Daimler Chrysler 208 und eine 50-jährige Frau aus Kirchheim mit einem VW Golf Kombi die Meisebacher Straße in Richtung Innenstadt. Durch einen plötzlichen Bremsvorgang eines vorausfahrenden Fahrzeugs musste der 27-jährige Bad Hersfelder stark bremsen. Die hinter ihm fahrende 50-jährige Frau aus Kirchheim fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro. Der Daimler Chrysler war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Beschädigung eines Straßengeländers Bad Hersfeld - Am Mittwoch (16.02.) beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, zwischen 10 und 11 Uhr, ein Straßengeländer in der Straße "Am Schwimmbad" in Höhe der Hausnummer 1 und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An dem Geländer entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

3. Vogelsbergkreis

Alleinunfall - 57-jähriger prallt auf winterglatter Fahrbahn gegen einen Baum (Aktualisierung zur Erstmeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5156028)

Schotten. Ein 57-jähriger VW-Passat-Fahrer aus Schotten wurde bei einem Unfall am Donnerstag (24.02) leicht verletzt. Der 57-jährige befuhr, gegen 20.30 Uhr, die K 103 aus Richtung Breungeshain kommend in Fahrtrichtung Schotten. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Gefertigt: Polizeiposten Schotten

Zwei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall

Lautertal - Am Donnerstag (24.02.), gegen 9 Uhr, fuhr eine 70-jährige Frau mit ihrem Ford B Max die Landesstraße 3139 von Engelrod kommend in Richtung Dirlammen (L 3140). Ein 65-jähriger VW Golf-Fahrer befuhr die L 3140 von Dirlammen kommend und wollte an der Kreuzung nach links in die L 3139 Richtung Lautertal abbiegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah er die vorfahrtsberechtigte Ford-Fahrerin, so dass beide Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Durch den Zusammenprall wurde der Golf des Unfallverursachers gegen einen Ford Mustang eines weiteren Verkehrsteilnehmers geschleudert. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 22.000 Euro. Die Ford-Fahrerin und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell