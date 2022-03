POL-PDWIL: Personenkontrolle mit Auffinden von Betäubungsmitteln

Gerolstein (ots) - Am 28.02.2022 gegen 23:25 Uhr bereits kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Daun in der Lindenstraße in Gerolstein ein Fahrzeug, welches mit zwei Personen besetzt war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 38-jährige, wohnsitzlose Beifahrer des Fahrzeuges mit zwei Haftbefehlen aus dem Bereich der Staatsanwaltschaften in ...

mehr