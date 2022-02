Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unwetter - Polizei bei Sturm im Einsatz - Achtung Gegenstände auf der Fahrbahn

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(um) In der vergangenen Nacht traf das Unwetter die Nordhälfte im Kreisgebiet Herford mit erheblichen Windböen. Die Städte Bünde und Löhne haben schwere Schäden durch entwurzelte bzw. umgestürzte Bäume erlebt. Insgesamt war die Polizei mit bislang etwa 60 Einsätzen seit dem gestrigen Abend im Einsatz. Aktuell besteht noch eine Verkehrsbeeinträchtigung an der Osnabrücker Straße in Bünde Ahle. Die dortigen Bäume sind teils umgestürzt und werden durch die Spezialisten der Feuerwehr beseitigt. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Bäume aufgrund des immer noch starken Windböen dort noch umkippen. Solange bleibt es im Bereich des Schäferweges bei der Verkehrsbeeinträchtigung. Schwere Schäden gab es in der Nacht in Löhne in der Keplerstraße einen umgestürzten Baum, der auf das Dach eines Hauses fiel. Und zwei weitere umgestürzte Bäume an der Ostlandstraße (mindestens sechs beschädigte PKW) und an der Wittekindstraße (mindestens drei beschädigte PKW). Der Sturm sorgt nach wie vor für Gefahren im gesamten Kreisgebiet. Aus diesem Grunde bitte wir die Verkehrsteilnehmer vorsichtig zu fahren. Nicht erforderliche Fahrten sollten, sofern möglich, unterbleiben. Ebenso muss weiterhin im Kreisgebiet mit verschmutzten Fahrbahnen gerechnet werden.

