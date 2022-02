Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Verkehr- Autofahrt endet gegen Baum

Herford (ots)

(sls) In der frühen Mittwochnacht (16.2.) wurden Polizeibeamte zu einem Unfall auf der Eimterstraße in Herford gerufen. Gegen 01.15 Uhr wurden anwohnende Zeugen durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam und informierten die Polizei. Nach bisherigen Angaben befuhr der 31-Jährige Fahrer eines dunklen Mercedes Benz die Eimterstraße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 54 kam der Fahrer aus Herford nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den dortigen Straßenbaum. Durch die Wucht schleuderte Mercedes wieder zurück auf die Fahrbahn. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch, sowie schwankende Bewegungen beim Herforder fest. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test verlief deutlich positiv. Für die Entnahme einer Blutprobe wurde der Fahrer zu Polizeiwache Herford verbracht. Das Führern von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm vorläufig untersag. Der Mercedes musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

