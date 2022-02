Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Pizzeria- Trinkgelddose mitgenommen

Löhne (ots)

(sls) In der Nacht zu Montag (14.2.) drangen bislang unbekannte Täter in eine Pizzeria an der Werster Straße in Löhne ein. Die Gaststätte wurde am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr von den Mitarbeitern verschlossen. Als diese am Montagnachmittag die Pizzeria gegen 17.45 Uhr wieder öffnen wollten, bemerkten sie den Einbruch durch ein Zugangsfenster. Unbekannte hebelten das Fenster im rückwärtigen Bereich auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Von dort nahmen die Täter eine Trinkgelddose mit, die sich auf dem Bedientresen befand. In der Dose befand sich eine geringe Bargeldsumme. Anschließend verließen die Täter die Pizzeria durch das Fenster. Die Kriminalpolizei hat die Spurensuche, sowie die Auswertung einer Videoüberwachung übernommen. Wir bitten Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

