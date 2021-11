Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Steinfurter Straße/ Geldbörse aus Gesäßtasche gestohlen

Coesfeld (ots)

Aus der Gesäßtasche hat ein Unbekannter einem 79-jährigen Ascheberger am Mittwoch (24.11.21) die Geldbörse entwendet. Gegen 15.15 Uhr merkte der Mann den Diebstahl, als er an der Kasse des Rewe zahlen wollte. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise und rät:

- Lassen Sie ihre Tasche niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen. Tragen Sie die Tasche wenn möglich unter den Arm geklemmt, mit dem Verschluss zum Körper.

- Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden.

- Legen Sie das Portemonnaie nicht oben in die Einkaufstasche oder in den Einkaufskorb, sondern tragen Sie es möglichst körpernah.

- Führen Sie zum Einkaufen nur so viel Bargeld mit, wie Sie brauchen.

- Notieren Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Debit- oder Kreditkarten, sondern lernen Sie diese auswendig.

Wenn Sie doch einmal Opfer geworden sind oder einen Diebstahl beobachten, verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110. Weitere Informationen und Tipps zur Vermeidung von Taschendiebstahl finden Sie im Internet unter www.polizei.nrw.de oder auf www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell