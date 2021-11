Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Ring/Geparkter Opel beschädigt

Coesfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Lüdinghausen nach einer Verkehrsunfallflucht vom Mittwoch (24.11.) im Zeitraum von 19.30 bis 23 Uhr. Im benannten Zeitraum war ein weißer Opel Grandland auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand geparkt. Die Beschädigungen am Auto befinden sich im hinteren Bereich der Fahrerseite bis hin zum Seitenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02591/7930 zu melden.

