Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Ahornweg/ Laterne auf Parkplatz beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (24.11.21) eine Laterne auf dem Parkplatz zweier Supermärkte am Ahornweg in Appelhülsen beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen 6 Uhr und 13 Uhr. Die Laterne ist eingedrückt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

