POL-PDNW: Ohne Führerschein...

...war ein 21-jähriger Mann aus Neustadt am 14.10.2021 um 20:00 Uhr in der Talstraße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Fahrzeug unterwegs, als er durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Neustadter gab direkt beim Aussteigen aus dem Fahrzeug gegenüber den Beamten an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Für den 21-Jährigen war die Fahrt somit beendet und er musste den Heimweg zu Fuß antreten. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

