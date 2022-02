Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruchdiebstahl- Täter hebeln Fenster auf

Herford (ots)

(sls) Am Montagabend (14.2.) meldete sich die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Kiefernweg in Herford und teilte der Leitstelle der Polizei einen Einbruch mit. Nach ersten Ermittlungen verließ die Bewohnerin am Samstagmittag ihr Haus. Als sie am Montagabend zurückkehrte, bemerkte sie ein aufgehebeltes Fenster, durch das die Täter augenscheinlich in das Haus gelangten. Durch die eingesetzten Kriminalbeamten wurde festgestellt, dass sämtliche Räume im Wohnhaus durchsucht wurden. Neben Schränken und Schubladen wurden auch in diversen Kästen nach Diebesgut gesucht. Die Täter hatten augenscheinlich ihren Schwerpunkt auf Schmuck gelegt. Sie nahmen aus verschiedenen Räumen zehn Goldringe und fünfzehn Goldketten mit. Aus einem weiteren Schrank wurde eine Rolex-Damenuhr und eine Sinn-Herrenuhr mitgenommen. Die Schmuckstücke hatten einen geschätzten Gesamtwert von ca. 10.000 Euro. Die Täter verließen das Haus durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen und die Suche nach Tätern und Unbekannten aufgenommen. Wir bitten weitere Zeugen, die Angaben zum Einbruch und möglichen Verbleib des Diebesgutes machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell