Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von mehreren Fahrrädern- Mehrere Kellerräume durchsucht

Herford (ots)

(sls) Am Samstagnachmittag (12.2.) wurden Polizeibeamte zu einem Mehrfamilienhaus an der Johannisstraße in Herford gerufen. Gegen 15.45 Uhr teilte ein Bewohner des Hauses den Beamten mit, dass aus den Kellerräumen mehrere Fahrräder entwendet wurden. Am Donnerstag befanden sich nach ersten Ermittlungen noch alle Fahrräder im Keller, bevor der Diebstahl dann von mehreren Bewohnern am Samstag bemerkt wurde. Aus einem Kellerraum nahmen die Täter ein schwarzes Herrenfahrrad, ein blaues Damenfahrrad der Marke Herkules und auch ein graues Citybike mit. Aus dem Kellerraum eines weiteren Bewohners wurde ein schwarzes Herrenrad und ein rotes Damenrad der Marke Gudereit entwendet. Beide Fahrräder waren jeweils mit einem Faltschloss gesichert. Wie die Täter unbemerkt in den Kellerraum gelangten, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung des Diebstahls übernommen und hofft auf Zeugen, die Angaben zum Diebstahl der Räder oder auch weiterem Verbleib machen können. Unter der Telefonnummer 05221-8880 werden Hinweise entgegen genommen.

