Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Radfahrer auf Glatteis ausgerutscht - leicht verletzt

Nettetal-Schaag (ots)

Am Freitag gegen 08.15 Uhr war eine 12-jährige Schülerin aus Bracht auf ihrem Fahrrad in Schaag unterwegs. Als sie von der Annastraße auf die Straße 'Speck' abbog, rutschte sie vermutlich auf eisglatter Straße aus und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Zur ambulanten Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. /wg (98)

