Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Privatwohnung- Unbekannte nehmen Schmuck mit

Herford (ots)

(sls) In Abwesenheit der Bewohner drangen unbekannte Täter am vergangenen Sonntag (13.2.) in ein Wohnhaus am Wacholderweg in Herford ein. Im Zeitraum von 09.00 Uhr morgens bis um 17.00 Uhr am Nachmittag hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten in das Innere des Hauses. Durch die Einbrecher wurden sämtliche Türen, Schränke und Schubladen im Haus geöffnet und durchsucht. Letztendlich wurden drei Ringe aus einem Wohnzimmerschrank mitgenommen. Diese befanden sich zum Tatzeitpunkt in würfelförmigen Schmuckschatullen. Bei dem Diebesgut handelt es sich neben einem Silberring noch um zwei hochwertige Goldringe im Wert von ca. 3.000 Euro. Einer von den Goldringen war mit einer Perle besetzt. Weiteres Diebesgut konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zum Einbruch oder auch möglichen Verbleib der Ringe geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Kriminalpolizei melden.

