Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrzeuge beim Autohandel beschädigt- Kratzer und zerstochene Reifen

Löhne (ots)

(sls) Am Donnerstagmitttag (10.2.) meldete sich der Betreiber eines Autohandels an der Bünder Straße bei der Polizei und teilte mehrere Sachbeschädigungen an verschiedenen Fahrzeugen mit. Die Mitarbeiter des Autohandels verließen das Gelände am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr, wo noch alle Fahrzeuge unbeschädigt waren. Als sie am Donnerstagmittag wieder auf das Gelände zurückkehrten, bemerkten sie mehrere beschädigte Fahrzeuge. Bei einem silbernen Opel Corsa und einem schwarzen Audi wurde jeweils ein Vorder- und Hinterreifen beschädigt, bei einem silbernen VW Passat nur der Hinterreifen. Zudem zerkratzten der oder die Täter noch einen schwarzen Peugeot im Heckbereich. Anschließend flüchteten die Täter vom Gelände in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen auf dem Gelände des Autohandels aufgefallen sind oder die weitere Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

