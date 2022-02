Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrüche in Einfamilienhäuser- Täter von Bewohner überrascht

Herford (ots)

(sls) Am Mittwochnachmittag (9.2.) wurden Polizeibeamte zu einem Einbruch an den Eibenweg in Herford gerufen. In Abwesenheit der Bewohner drangen bislang unbekannte Täter in das Einfamilienhaus ein. Nach erster Auswertung der Spurenlage hebelten sie in der Zeit von 16.30 Uhr und 18.30 Uhr ein Badezimmerfenster auf und gelangten dadurch in das Haus. In verschiedenen Räumlichkeiten wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Eine Metallkassette wurde aufgebrochen, jedoch die darin befindlichen persönlichen Papiere nicht mitgenommen. Ob die Unbekannten weiteres Diebesgut mitnahmen, muss noch geklärt werden. Kurze Zeit später meldete sich gegen 19.10 Uhr der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Schwarzenmoorstraße. Ein Bewohner des Hauses gab an, dass er sich am frühen Abend in sein Bett gelegt hatte. Gegen 19.00 Uhr habe er dann Geräusche im Haus wahrgenommen und es wurde seine Schlafzimmertür geöffnet. Eine bislang unbekannte Person leuchtete dem Geschädigten mit einer Taschenlampe ins Gesicht und flüchtete dann direkt aus dem Haus. Bei der anschließenden Überprüfung des Wohnhauses wurde festgestellt, dass der Unbekannte augenscheinlich eine Terrassentür aufhebelte und dadurch ins Haus gelangte. Ob sich noch weitere Täter im Haus befanden, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Diebesgut konnte der Unbekannte nicht mitnehmen. Die Kriminalpolizei hofft bei beiden Einbrüchen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat zu den beiden Tatzeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte bemerkt oder kann weitere Angaben zu den Einbrüchen geben. Melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

