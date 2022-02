Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Mehrfamilienhaus- Täter nehmen Fahrräder mit

Hiddenhausen (ots)

(sls) An der Unteren Wiesenstraße in Hiddenhausen drangen unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagabend (6.2.) bis zum Montagnachmittag in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Nach bisherigen Ermittlungen traten die Unbekannten ein Kellerfenster ein, das sich seitlich am Haus befindet. Hierbei beschädigten sie einen Blumentopf und gelangten dadurch in den Keller. Aus dem Keller entwendeten die Täter ein graues Pedelec Mountainbike der Marke Cube. Dieses befand sich zur Tatzeit unterhalb der Kellertreppe und war mit einem Faltschloss gesichert. Aus einem der Kellerräume wurde ein Sinus Pedelec mitgenommen. Anschließend verließen die Täter mit den beiden Fahrrädern das Wohnhaus über die Haupteingangstür. Der Wert der Pedelecs wird auf ca. 5.300 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch und Diebstahl der Fahrräder geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

