Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines Wohnmobiles- Täter trennen Stromzufuhr

Vlotho (ots)

(sls) In Vlotho kam es in der Nacht zu Montag (7.2.) zu einem Diebstahl eines Weinsberg Wohnmobils an der Narzissenstraße. Am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr befand sich das Fahrzeug noch vor dem Wohnhaus Nummer 16 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Am Montagmorgen gegen 05.20 Uhr wurden die Eigentümer durch einen Nachbarn auf den Diebstahl des Wohnmobils hingewiesen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde das Fahrzeug von der vorhandenen Stromversorgung getrennt und anschließend auf bisher unbekannte Art und Weise vom Abstellort mitgenommen wurde. Am grauen Wohnmobil der Marke Weinsberg des Typs K 250 L befanden sich die amtlichen Kennzeichen HF-BP 1058. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl des Wohnmobils oder auch Verbleib des Fahrzeuges machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Polizei in Herford.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell