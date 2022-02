Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Materialcontainer- Elektrische Werkzeuge entwendet

Kirchlengern (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (3.2.) kam es in Kirchlengern an der Felix-Wankel-Straße zu einem Diebstahl. Durch Bauarbeiter wurde am Mittwochabend gegen 16.30 Uhr die Baustelle verlassen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere elektronische Werkzeuge in einem Materialcontainer, der mit Vorhängeschlössern gesichert wurde. Am Donnerstagmorgen gegen 08.00 Uhr bemerkten die Arbeiter, dass der Container augenscheinlich aufgebrochen und die Werkzeuge entwendet wurden. Bei dem Werkzeug handelt es sich um eine orange Motorflex der Marke Husqvarna, einen Motorstemmhammer der Marke Wacker, einen Winkelschleifer und einen Akkuschrauber in grün von Makita. Der geschätzte Wert der Werkzeuge wird mit ca. 3.400 Euro angegeben. Wir bitten Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind oder die Hinweise zum Verbleib der Werkzeuge machen können, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Sie erreichen die Polizei unter der Telefonnummer 05221-8880.

