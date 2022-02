Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Betrug zum Nachteil älterer Menschen - Falscher Kriminalbeamter

Herford (ots)

(um) Ein dreister Trickbetrug ereignete sich gestern Mittag (02.02.), gegen 13:15 Uhr, im Bereich Friedenstal in der Innenstadt. Eine ältere Dame war mit ihrem Rollator aus dem Bus an der Linie zum Tierpark ausgestiegen. Dort begegnete Sie an ihrem Wohnhaus einem freundlichen Mann, der ihr zu ihrer Wohnanschrift gefolgt war. Der Mann sprach sie am Wohnhaus an und stellte sich als "Kriminalbeamter" vor. Es gäbe in der Vergangenheit Einbrüche in der Gegend und er fragte nach Wertgegenständen, Bargeld und Schmuck. Der Betrüger schlich sich in das Vertrauen der 72-Jährigen und erhielt sogar Zutritt in ihre Wohnung. Dort fragte er weiter gezielt nach Bargeld, welches die Dame in ihrer Wohnung aufbewahrte. Aufgrund ihrer eingeschränkten Bewegungsfähigkeit beschrieb die Frau dem Täter den Aufbewahrungsort von mehreren hundert Euroscheinen in einem Nachbarraum in einer Geldbörse. Der Mann ging dann in den Raum und kam nach kurzer Zeit wieder in das Wohnzimmer. Er gab jetzt an, nur noch schnell eine Kamera holen zu wollen, um das ganze zu fotografieren und ebenso Fotos von der Wohnung machen zu müssen. Die Dame sollte nur kurz warten, er käme sofort wieder. Erst nach einiger Zeit kam der Frau die ganze Situation komisch vor und sie sah sich in der Wohnung um. In den Nebenzimmern waren die Schubladen und Schränke durchwühlt und der Mann war weg. Die später über Notruf verständigten echten Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt zu Protokoll und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor falschen Polizeibeamten bzw. Betrügern. Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung und die echte Polizei hat Verständnis dafür, dass Sie von angeblichen Amtspersonen einen Dienstausweis fordern. Weitere Infos finden Sie im Präventionsportal der Polizeien unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

