Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Singhofen/Nassau - Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B260

B260, Nassau - Singhofen (ots)

Am 02.11.21 gegen 15.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B260 zwischen Singhofen und Nassau. Hierbei verunfallte ein Transporter aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf regenasser Fahrbahn in einer Linkskurve. Durch eine Gegenlenkbewegung kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde dort von einer Felswand abgewiesen, bevor es auf der Seite liegen blieb. Das Fahrzeug war mit 3 Personen besetzt, der Fahrer wurde leicht am Fuß verletzt. Es entstand kein Fremdschaden. Durch die Bergung des Fahrzeugs kam es im weiteren Verlauf zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Strecke war zeitweise voll gesperrt.

