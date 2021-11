Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw -Serie- ***Zeugen gesucht***

Höhn (ots)

Höhn

In der Zeit von 31.10.2021, 23:00 Uhr, bis 01.11.2021, 15:00 Uhr, kam es durch einen bislang unbekannten Täter in der Ortslage Höhn zu einer Serie von Sachbeschädigungen an PKW durch Zerkratzen des Lackes. Insgesamt wurden bis jetzt 21 beschädigte Fahrzeuge hiesiger Dienststelle gemeldet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Westerburg unter der Tel.-Nr.: 02663 9805-0 zu wenden.

