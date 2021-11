Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Reifen zerstochen

Höhr-Grenzhausen (ots)

In der "Halloween-Nacht" zum 01.11.2021 wurden an mehreren Fahrzeugen in Höhr-Grenzhausen die Reifen zerstochen.

Die Pkw´s standen zur Tatzeit in den Straßen "Im Silbertal, Ringstraße und Schulstraße" geparkt.

Der entstandene Sachschaden dürfte im 4-stelligen Eurobereich anzusiedeln sein.

Die Polizei Höhr-Grenzhausen bittet um Zeugenmeldungen unter der 02624 - 94020, sofern jemand sachdienliche Hinweise geben kann.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell