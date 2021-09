Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Holzstapel und Hochsitz in Wäldern bei Wolfhagen und Naumburg angezündet: Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Wolfhagen und Naumburg (Landkreis Kassel): Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag in verschiedenen Waldstücken bei Wolfhagen und Naumburg offenbar zwei Holzstapel und einen Hochsitz angezündet. Aufgrund der Mitteilung der Feuerwehr hat die Kasseler Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. In allen drei Fällen gehen die Ermittler des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo davon aus, dass sie vorsätzlich gelegt worden waren. Zudem dürften die Taten auf das Konto ein und desselben Täters gehen. Konkrete Hinweise darauf, dass auch ein Zusammenhang zu Bränden von Holzstapeln bei Spangenberg im Schwalm-Eder-Kreis (vgl. dazu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/5012765) besteht, liegen momentan jedoch nicht vor.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Feuer im Landkreis Kassel ab etwa 16:30 Uhr im Laufe des Freitagnachmittags gelegt worden. Zunächst war der Hochsitz am Spole-Bach bei Naumburg angesteckt worden. Ein Zeuge hatte das Feuer an der Leiter des Holzhochstandes entdeckt und dies rechtzeitig löschen können. Der Schaden fällt mit etwa 100 Euro daher recht gering aus. Zudem brannten kurze Zeit später die zwei Holzstapel, einer im Bereich des Isthabergs und einer im Wald zwischen Naumburg und Wolfhagen-Ippinghausen. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Feuer jeweils löschen. Mehrere Baumstämme in dem Stapel waren jedoch beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 500 Euro.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Bränden verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern des K 11 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

