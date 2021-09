Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Jugendliche steigen in Grundschule in Kaufungen ein: Polizei nimmt zwei Jungen bei Fahndung fest

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel): Am gestrigen Sonntagabend sind vier Jugendliche über Fenster in das Gebäude der Ernst-Abbe-Schule in Kaufungen eingestiegen. Dies hatten Zeugen beobachtet und gegen 19:50 Uhr die Polizei alarmiert. Mehrere Streifen verschiedener Kasseler Polizeireviere eilten daraufhin zu der Grundschule in der Schulstraße im Ortsteil Oberkaufungen. Während einige der Jugendlichen die Flucht ergriffen, gelang Beamten des Reviers Ost die Festnahme eines 16-Jährigen aus Lohfelden noch auf dem Schulgelände. Ein weiterer Verdächtiger, ein 15-Jähriger aus Kassel, wurde zudem im Rahmen der Fahndung festgenommen. Wie sich bei der Anzeigenaufnahme am Tatort herausstellte, waren insgesamt vier Fenster am Schulgebäude aufgedrückt oder aufgetreten worden. Eine erste Überprüfung des verständigten Hausmeisters ergab, dass in der Schule anscheinend nichts beschädigt und auch nichts entwendet worden war. Einer der Jugendlichen war jedoch bei seiner Flucht über ein Schleppdach offensichtlich durch das Eternitdach gebrochen. Ob der unbekannte Junge sich dabei verletzte, ist nicht bekannt. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Die beiden festgenommenen Jugendlichen brachten die Streifen anschließend auf die Dienststelle, wo sie von ihren Eltern abgeholt und an diese übergeben wurden. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls dauern an und werden beim Haus des Jugendrechts (K 36) der Kasseler Kripo geführt.

