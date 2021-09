Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Festnahme nach Einbruch in Lebensmittelmarkt in Friedrich-Ebert-Straße

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: In der Nacht zum heutigen Montag kam es zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße, nahe der Karthäuserstraße, in Kassel. Die wegen des Alarms gegen 4:40 Uhr vom Sicherheitsdienst verständigten Streifen der Kasseler Polizei konnten durch den Einsatz eines Diensthundes einen Einbrecher noch in dem Geschäft festnehmen, als dieser vor den Beamten flüchten wollte. Einem Komplizen war zuvor bereits die Flucht geglückt, wobei auch die anschließende Fahndung erfolglos blieb. Wie sich herausstellte, hatten die zwei Täter zuvor offenbar die Glasschiebetür des Marktes gewaltsam geöffnet und im weiteren Verlauf Süßigkeiten, Energydrinks und Zigaretten im Gesamtwert von über 800 Euro in Einkaufstüten gepackt. Da sie bei dem Einbruch den Alarm auslösten, endete das Vorhaben jedoch ohne Beute und mit der Festnahme des einen Tatverdächtigen. Bei ihm handelt es sich um einen 15-Jährigen aus Marokko. Er wohnt derzeit in einer Wohneinrichtung im Landkreis Kassel. Bei der Festnahme durch den Diensthund war er am Arm verletzt worden, weshalb er zunächst in einem Krankenhaus medizinisch versorgt und anschließend in das Polizeigewahrsam gebracht wurde. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit an und werden beim Haus des Jugendrechts (K 36) der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler prüfen nun auch, ob der 15-Jährige mit weiteren Gewerbeeinbrüchen in Verbindung stehen könnte.

