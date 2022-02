Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme bei Geldübergabe- Zivilkräfte nehmen Betrüger fest

Löhne (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (4.2.) konnten zivile Einsatzkräfte der Polizei in Löhne einen 30-Jährigen vorläufig festnehmen, der in Verdacht steht an einem Betrug in Sachen Love-Scamming beteiligt zu sein. Nach bisherigen Ermittlungen nahm eine 60-jährige Frau aus Löhne über eine Internetplattform Kontakt zu einem Mann auf, der sich als Militär-Arzt aus Afghanistan ausgab. Unter Vorspielung falscher Tatsachen gelang es dem Mann das Vertrauen der 60-Jährigen zu gewinnen. Das führte dazu, dass die Geschädigte bereit war, ihm einen Geldbetrag in vierstelliger Höhe für eine angebliche Operation zu überweisen. Nachdem sie dem Mann weitere Geldbeträge zukommen ließ, kam der Löhnerin erste Zweifel an den Aussagen des Mannes und sie zog eine Familienangehörige mit ins Vertrauen. Diese veranlasste eine sofortige Anzeige bei der Polizei. Mit Unterstützung der eigenen Familie ging die Geschädigte auf eine erneute Geldübergabe ein und vereinbarte ein Treffen in Löhne am Bahnhof. Anhand der Beschreibung und Fotos konnte der polizeibekannte 30-Jährige aus Nigeria gegen 17.15 Uhr von Zivilkräften der Polizei auf dem Bahnsteig vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Herford verbracht werden. Ob es sich bei dem Tatverdächtigen um den "angeblichen Arzt" selber handelt und weitere Straftaten begangen hat oder dieser als möglicher Bote für andere Tatbeteiligte fungierte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor den Betrug mit vorgetäuschter Zuwendung oder Liebe.

- Gehen Sie niemals auf Geldforderungen von Internetbekanntschaften ein.

- Versuchen Sie so viel wie mögliche an Informationen von Ihrer Bekanntschaft herauszubekommen (z.B. Google-Suche oder auch Bilderkennungen), um schon erste Hinweise auf einen Lover-Scammer zu bekommen.

- Speichern Sie alle Mails und Chat-Verläufe für weitere Ermittlungen.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

- Brechen Sie jeglichen Kontakt mit dem vermeintlichen Scammer ab und antworten Sie auf keine Emails oder andere Kontaktaufnahmen.

Wichtige Hinweise zum Thema Love-Scamming finden Sie auf den Seiten der polizeilichen Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

