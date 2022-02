Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autofahrt endet vor Betonblock- Fahrer unter dem Einfluss von Drogen

Löhne (ots)

(sls) Nach ersten Ermittlungen befuhr am Samstagabend (5.2.) ein 19-Jähriger aus Hüllhorst mit einem weißen Opel Mokka die Lübbecker Straße in Löhne. Gegen 19.40 Uhr beabsichtigte er vom Einmündungsbereich der Bahnhofstraße durch die Innenstadt in Richtung Bünder Straße zu fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf der dortigen Kronprinzenbrücke (über die Werre) nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonblock. Dieser wurde durch die Kollision mehrere Meter nach vorne geschoben. Aufgrund der vorhandenen Spurenlagen besteht der Verdacht, dass der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und beim Überfahren von Aufpflasterungen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In wie weit noch ein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt war, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Das Verkehrskommissariat ist daher auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum möglichen Unfallhergang machen können. Beim 19-Jährigen besteht zu dem der Verdacht, dass er zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogen-Vortest verlief positiv und so wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt und dem Hüllhorster die Weiterfahrt von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bis auf weiteres untersagt. Der beschädigte Opel musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

