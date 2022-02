Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden Fahrer nach Unfall bewusstlos-

Spenge (ots)

(sls) Am späten Sonntagabend (6.2.) wurden Polizeibeamte zu einem Unfall an der Bielefelder Straße in Spenge gerufen. Bei Eintreffen der Beamten gegen 23.50 Uhr wurde der Fahrer eines schwarzen Opel Astra bereits durch Rettungskräfte ärztlich versorgt. Nach ersten Ermittlungen an der Unfallstelle befuhr der 26-Jährige aus Stemwede die Bielefelder Straße in Richtung Jöllenbeck. In Höhe der Einmündung Kleekampweg kam der Fahrer in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er zunächst ein Verkehrszeichen und schleuderte durch den Straßengraben. Durch einen anschließenden Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und kam mit der Front in Richtung Straße wieder zum Stehen. Der Fahrer konnte zunächst noch aus dem Fahrzeug aussteigen, verlor jedoch augenscheinlich das Bewusstsein. Er wurde durch hinzukommende Zeugen auf dem Grünstreifen am Fahrbahnrand aufgefunden. Nach kurzer Zeit erlangte er das Bewusstsein wieder und wurde durch eintreffende Rettungskräfte ärztlich versorgt. Während der Unfallaufnahme konnte in der Atemluft des 26-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Neben der ärztlichen Versorgung in einem Herforder Krankenhaus wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Der Opel Astra wurde durch den Unfall komplett beschädigt, so dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell