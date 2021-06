Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- Travemünde

Vandalismus - DLRG-Turm in Travemünde aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13.06.2021) sind Unbekannte in den DLRG-Wasserwachtturm am Hundestrand in Travemünde eingebrochen. Die Vandalen beschädigten das dort gelagerte Rettungssurfbrett und zerstörten das stationäre Funkgerät. Darüber hinaus entwendeten sie ein Fernglas und ein Megafon. Die Polizei in Travemünde hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigem Sachstand hat sich die Tat zwischen 17:30 Uhr am Samstag und 10.00 Uhr am Sonntagmorgen (13.06.2021) ereignet. Der oder die Täter verschafften sich Zugang über die verschlossene Eisentür des Turms. Neben dem Rettungssurfbrett und dem Funkgerät beschädigten sie auch einen Gurtretter. Auf den Gegenständen waren auch Brandspuren zu erkennen. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht genau fest.

Die Polizei in Travemünde hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Auf dem entwendeten roten Fernglas ist in Gelb der Schriftzug DLRG zu erkennen. Auch das Megafon hat eine DLRG-Kennzeichnung.

Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen am Hundestrand rund um den DLRG-Turm bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04502- 863430 bei der Polizei in Travemünde zu melden.

