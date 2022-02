Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskommissariat sucht Zeugen- Mädchen bei Unfall verletzt

Herford (ots)

(sls) Am Freitagmorgen (4.2.) wurde ein 15-jähriges Mädchen auf dem Ortsieker Weg in Herford bei einem Unfall verletzt. Das Mädchen befand sich gegen 7.30 Uhr an der Fußgängerbedarfsampel in Höhe der Hausnummer 8. Sie betätigte die Ampel und beabsichtige bei Grünlicht die Straße aus Richtung der dortigen Sparkasse in Richtung Grundschule zu überqueren. Als sie sich bereits auf der Fahrbahn befand, bemerkte sie plötzlich ein Fahrzeug, dass von links auf dem Ortsieker Weg in Richtung Mindener Straße unterwegs war. Das Fahrzeug traf das Mädchen am Bein, so dass diese zu Boden stürzte und sich verletzte. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Mindener Straße fort, ohne sich um das verletzte Mädchen und den Unfall zu kümmern. Durch eine hinzukommende Zeugin wurde dem Mädchen aufgeholfen und eine ärztliche Untersuchung veranlasst. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach der bislang unbekannten Frau, die dem Mädchen geholfen hat oder weiteren Zeugen, die Angaben zum weiterfahrenden weißen Fahrzeug machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 beim Verkehrskommissariat Herford.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell