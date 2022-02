Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Leichtverletzte bei Glätteunfall

Gummersbach (ots)

Bei einem Unfall auf der Kaiserstraße haben am Montagmorgen (31. Januar) drei Personen leichte Verletzungen erlitten. Gegen 06.30 Uhr fuhr eine 51-jährige Bergneustädterin mit einem VW Lupo auf der Kaiserstraße in Richtung Gummersbach-Windhagen. Auf der schneeglatten Fahrbahn verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen, der ins Schleudern und auf die Fahrbahn der Gegenrichtung geriet. Dort stieß ihr Wagen mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen, mit dem ein 54-Jähriger aus Marienheide unterwegs war. Der Fahrer des VW Golf, dessen 56-jährige Beifahrerin sowie eine 18-jährige Mitfahrerin des VW Lupo erlitten leichte Verletzungen, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme führte die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

