Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kein Führerschein - 22-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Radevormwald / Remscheid (ots)

Weil er keinen Führerschein mehr besitzt, ist am Freitag (28. Januar) ein 22-jähriger Autofahrer aus Remscheid vor der Polizei geflüchtet; nun sieht er einem umfangreichen Strafverfahren entgegen.

Eine Streifenwagenbesatzung hatte gegen 15.50 Uhr auf der B 229 in Radevormwald einen BMW kontrollieren wollen, der sich aber zügig in Richtung Remscheid entfernte. Als die Streifenwagenbesatzung den 22-jährigen Fahrer an der Einmündung B 229 / Ringstraße in Remscheid-Lennep zum Anhalten aufforderte, beschleunigte er stattdessen und flüchtete unter Missachtung von Rotlicht zeigenden Ampeln in Richtung Lüttringhausen. An der Anschlussstelle Remscheid-Lennep fuhr er auf die Autobahn 1 in Richtung Köln auf. Auf dem Weg zur Anschlussstelle Remscheid kam es zwischen dem BMW und einem anderen Verkehrsteilnehmer zu einer seitlichen Berührung. Statt nun anzuhalten, flüchtete der 22-Jährige weiter in Richtung Köln, verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Remscheid und fuhr in das angrenzende Industriegebiet. Nachdem er dort in eine Sackgasse geraten war, wendete er seinen BMW und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den ihn verfolgenden Streifenwagen zu. Da bei dem Ausweichmanöver des Streifenwagens ein Reifen beschädigt wurde, konnte der 22-Jährige zunächst entkommen; er stellte sich aber wenig später der Polizei. Als Grund gab er an, dass er keine gültige Fahrerlaubnis habe; sein Führerschein sei im letzten Jahr nach einem illegalen Straßenrennen von der Polizei sichergestellt worden.

