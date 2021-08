Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Sexuelle Belästigung in Vogtlandbahn - Bundespolizei sucht Zeugen

Adorf/Vogtl. (ots)

Eine 17-Jährige wurde am Donnerstag vergangener Woche eigenen Angaben zufolge in einem Zug der Vogtlandbahn sexuell belästigt.

Sie sei mit der Bahn um 14:50 Uhr von Oelsnitz/Vogtl. nach Adorf/Vogtl. gefahren. Als sie kurz vor dem Aussteigen gegen 15:02 Uhr an der Tür stand, habe sie ein hinter ihr stehender Mann unsittlich berührt. Dieser sei dann auch in Adorf/Vogtl. ausgestiegen und habe auf dem Bahnhofsvorplatz andere Personen angesprochen. Dann sei er zum Bahnhofsgebäude zurückgegangen und habe dort mit einem Kind geredet. Schließlich sei eine Frau hinzugekommen und alle drei Personen seien in einem in auffälligem blau lackierten SUV davongefahren.

Nach der Personenbeschreibung des Mädchens soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen etwa 1,80 bis 1,85 m großen und kräftigen Mann südeuropäischen Typs mit rundem Gesicht und kurzem sowie dünnem Haar handeln. Er habe gebrochenes Deutsch gesprochen und sei ihrer Schätzung nach etwa 35 Jahre alt.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen sexueller Belästigung eingeleitet und sucht Zeugen, welche die in Rede stehende Tathandlung im Zug beobachtet haben oder die zur Identifizierung des Tatverdächtigen beitragen können. Insbesondere werden auch Hinweise zum beschriebenen blauen Pkw erbeten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Bundespolizei Klingenthal, Tel. 037467/2810.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell