BPOLI KLT: Graffiti-Täter ergriffen - Zeuge liefert Hinweis auf weitere Straftat

Zwickau (ots)

Am gestrigen frühen Sonntagmorgen konnten Bundespolizisten in Zwickau drei deutsche Staatsangehörigen stellen, die im Verdacht stehen, unmittelbar zuvor nicht nur einen Triebwagen der Mitteldeutschen Regiobahn auf etwa 20 m², sondern auch ein in örtlicher Nähe befindliches Gebäude auf rund 17 m² mit Graffiti besprüht zu haben.

Nachdem ein Zeuge gegen 04:45 Uhr die Bundespolizei über die Sachbeschädigung am Zug informiert hatte, konnten die Beamten bei der Tatortbereichsfahndung kurz darauf drei Tatverdächtige im Alter von 20, 24 und 27 vorläufig festnehmen. Dabei erreichte sie der Hinweis eines weiteren Zeugen, was zur Feststellung der zweiten Tathandlung führte.

Bei den Beschuldigten und an beiden Tatorten konnten graffititypische Beweismittel sichergestellt werden. Zudem fanden die Einsatzkräfte beim 24-jährigen etwa 1,2 Gramm Marihuana und zogen es ein.

Die Bundespolizei Klingenthal ermittelt wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach Abschluss aller polizeilicher Erstmaßnahmen kamen die in Zwickau wohnhaften Männer wieder auf freien Fuß.

