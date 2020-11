Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: Traktorgespann auf B 56 umgekippt - Fahrer erlitt leichte Verletzungen - Unfallstelle gesperrt

BonnBonn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10.11.2020 ereignete sich auf der Euskirchener Straße (B56) in Höhe Alfter-Witterschlick ein Verkehrsunfall, bei dem Traktor mit zwei Anhängern umkippte - der 71-jähriger Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu: Gegen 05.20 Uhr hatten Zeugen die Unfallstelle, die auf der B 56, zwischen der Einmündung zur Schmalen Allee und dem Buschkauler Weg in Richtung Duisdorf liegt, über Notruf der Polizei gemeldet. Nach den ersten Feststellungen war der Fahrer mit seinem Trecker und zwei leeren Anhängern auf der Bundesstraße unterwegs. Als plötzlich eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn querte, wich er mit seinem Gespann aus - daraufhin kippte der Traktor mit den beiden Anhängern auf die Seite. Der 71-Jährige verletzte sich hierbei nach dem aktuellen Sachstand leicht und wurde von den alarmierten Rettungskräften vor Ort versorgt. Aktuell ist die Bundesatraße während der noch andauernden Unfallaufnahme, zu der auch die aufwendige Bergung des Traktorgespanns gehört, zeitweise gesperrt. Einsatzkräfte der Polizei regeln den Verkehr vor Ort.

