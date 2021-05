Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Triebfahrzeugführer mit Laserstrahl geblendet - Bundespolizei sucht Zeugen

Pöhl (ots)

Ein Triebfahrzeugführer der Vogtlandbahn wurde am Mittwochabend vergangener Woche mittels eines Laserstrahls geblendet und dabei am Auge verletzt. Seinen Dienst konnte er zunächst zwar fortsetzen, musste sich jedoch am Folgetag einem Arzt vorstellen und leidet noch immer unter einer Einschränkung seiner Sehkraft.

Die Straftat ereignete sich am 12. Mai 2021 - also am Vorabend des Himmelfahrtstages - gegen 21:41 Uhr. Der Triebfahrzeugführer war mit dem Zug auf der Vogtlandbahnlinie RB 2 Bad Brambach - Zwickau unterwegs, als es seinen Angaben nach zwischen Ruppertsgrün und Herlasgrün zum Vorfall kam. Der Laserstrahl sei aus Richtung der Stallanlagen in Christgrün gekommen. Ein Fahrzeug, welches auf der parallel zur Bahnlinie verlaufenden Straße fuhr, sei ebenfalls geblendet worden.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und sucht Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können, insbesondere auch den betroffenen Fahrzeugführenden.

Hinweise bitte an die Bundespolizei Klingenthal, Tel. 037467/2810.

