Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Bundespolizisten verhindern Sachbeschädigung

Zwickau (ots)

Eine Streife der Bundespolizei verhinderte in der Nacht zum gestrigen Donnerstag auf dem Gelände des Hauptbahnhofes Zwickau offenbar eine Graffitistraftat an einem dort abgestellten Zug. Zwei Männer im Alter von 32 und 42 Jahren aus der Stadt kamen zunächst in Gewahrsam und später wieder auf freien Fuß. Es laufen Ermittlungen wegen versuchter Sachbeschädigung.

Gegen 01.20 Uhr hatten die Bundespolizisten die beiden Beschuldigten hinter einem Gebüsch hockend gesichtet, blieben selbst jedoch von diesen unbemerkt. Im weiteren Verlauf begaben sich beide Männer abwechselnd zu einem abgestellten Zug und ihrem Versteck. Als sie sich schließlich schnellen Fußes entfernten, liefen sie den Beamten direkt in die Arme.

Bei der anschließenden Kontrolle wurden bei beiden Tatverdächtigen etliche Spraydosen und eine Fotokamera aufgefunden, zudem trugen sie Sturmhauben und Schutzhandschuhe. Die Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt.

